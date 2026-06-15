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МИД назвало "абсурдом" реакцию ЮНЕСКО на обстрел Киево-Печерской лавры

20:03 15.06.2026 Пн
2 мин
Организация сама не знает, от кого защищает культурное наследие
aimg Валерий Ульяненко
Фото: последствия удара по Киево-Печерской лавре (t.me/dsns_kyiv)

В Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали ЮНЕСКО за реакцию на удар российских войск по Киево-Печерской лавре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Георгия Тихого.

В частности, он подчеркнул, что ЮНЕСКО в своем заявлении не указала, кто именно нанес удар по Киево-Печерской лавре.

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"Абсурд. Организация, ответственная за защиту культурного наследия, даже не знает, от кого его защищает. Почему так трудно просто сказать "российский удар"? К сожалению, под руководством Халеда Эль-Энани ЮНЕСКО продолжает демонстрировать отсутствие лидерства, слабость и неспособность выполнять свой мандат", - отметил Тихий.

Напомним, в ночь на 15 июня российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Киев. Под ударом оказалась Киево-Печерская лавра - в результате обстрела в Успенском соборе возник пожар.

Впоследствии СБУ установила, что российские оккупанты намеренно атаковали район, где расположены Киево-Печерская лавра и "Мистецький Арсенал". Для удара враг применил дроны типа "Герань-2".

Кроме того, повреждены жилые дома, объекты культурного наследия и гражданская инфраструктура. По последним данным, в столице пострадали 34 человека, еще пятеро погибли.

Под российской атакой оказалась также Киевская область. В регионе зафиксированы повреждения жилых домов, среди пострадавших есть ребенок.

Также в результате российского удара пострадала Национальная киностудия имени Александра Довженко. Пожар уничтожил самую большую и старейшую в Украине коллекцию сценических костюмов.

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