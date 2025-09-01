В МИД назвали итоги Совета Украина-НАТО, на котором обсуждали недавние атаки РФ

Как отметили в ведомстве, на сегодняшнем заседании Совета Украина-НАТО Украину представили заместитель министра обороны Сергей Боев и заместитель министра внутренних дел Алексей Сергеев. Они проинформировали союзников о ситуации с безопасностью, оценке актуальной тактики России и ее дальнейших планах.

В частности, Сергеев рассказал о последствиях недавних атак на Украину, количестве погибших и раненых, масштабах разрушений.

При этом Боев подчеркнул, что Россия существенно увеличивает производство оружия, в том числе крылатых ракет, дронов и артиллерии. При этом Северная Корея и Иран продолжают оказывать агрессору существенную помощь.

Украина призвала союзников предоставить дополнительную помощь, в том числе системы Patriot и ракеты к ним. Также отдельно украинские чиновники призвали к поставкам дальнобойных ракет.

Представители стран-членов НАТО резко осудили масштабные обстрелы украинских городов, гражданских объектов и мирного населения со стороны России, подчеркнув, что такие действия свидетельствуют об отсутствии у Москвы стремления к миру.

Они также заявили о необходимости усиления давления на РФ и заверили, что продолжат оказывать поддержку Украине, в том числе обеспечивая стабильные и своевременные поставки необходимого вооружения.