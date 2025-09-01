RU

В МИД назвали итоги Совета Украина-НАТО, на котором обсуждали недавние атаки РФ

Иллюстративное фото: Украина созвала внеочередное заседание Совета Украина-НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны НАТО заверили Украину в поддержке на фоне последних жестоких российских ударов по мирным городам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Как отметили в ведомстве, на сегодняшнем заседании Совета Украина-НАТО Украину представили заместитель министра обороны Сергей Боев и заместитель министра внутренних дел Алексей Сергеев. Они проинформировали союзников о ситуации с безопасностью, оценке актуальной тактики России и ее дальнейших планах. 

В частности, Сергеев рассказал о последствиях недавних атак на Украину, количестве погибших и раненых, масштабах разрушений. 

При этом Боев подчеркнул, что Россия существенно увеличивает производство оружия, в том числе крылатых ракет, дронов и артиллерии. При этом Северная Корея и Иран продолжают оказывать агрессору существенную помощь. 

Украина призвала союзников предоставить дополнительную помощь, в том числе системы Patriot и ракеты к ним. Также отдельно украинские чиновники призвали к поставкам дальнобойных ракет. 

Представители стран-членов НАТО резко осудили масштабные обстрелы украинских городов, гражданских объектов и мирного населения со стороны России, подчеркнув, что такие действия свидетельствуют об отсутствии у Москвы стремления к миру. 

Они также заявили о необходимости усиления давления на РФ и заверили, что продолжат оказывать поддержку Украине, в том числе обеспечивая стабильные и своевременные поставки необходимого вооружения.

Совет Украина-НАТО

Напомним, сегодня, 1 сентября, стало известно, что Украина созывает внеочередное заседание Совета Украина-НАТО.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отмечал, что планируется обсудить адекватный ответ на недавние атаки российский оккупантов.

