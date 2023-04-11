В МИД Молдовы посоветовали Захаровой не вмешиваться во внутренние дела страны
Министерство иностранных дел Молдовы прокомментировало слова представительницы МИД РФ Марии Захаровой, заявившей, что НАТО готовит из Молдовы "полигон для геополитической конфронтации" с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Молдовы.
В ведомстве подчеркнули, что "не допускают подобных заявлений и вмешательства во внутренние дела Молдовы". Отношения Молдовы с международными организациями, включая НАТО, - это суверенное и независимое решение страны.
"Нейтралитет нашей страны не означает изоляцию. Власти Молдовы развивают партнерские отношения с организациями и государствами для сохранения мира и безопасности страны. Напомним, Молдова начала сотрудничать с НАТО в 1992 году", - говорится в заявлении министерства.
В МИД добавили, что сотрудничество с НАТО приносило и продолжает приносить реальную пользу не только стране, но и региональной безопасности.
"Эти отношения развиваются исключительно на основе соблюдения нейтралитета Молдовы", - подчеркнули в ведомстве.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Молдове возле Кишинева планируют построить современную военную базу для подготовки личного состава национальной армии. Ее строительство может занять от трех до пяти лет.
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