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У МЗС Молдови порадили Захаровій не втручатися у внутрішні справи країни

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Молдова, Вівторок 11 квітня 2023 21:52
У МЗС Молдови порадили Захаровій не втручатися у внутрішні справи країни Фото: у МЗС Молдови порадили Захаровій не втручатися у внутрішні справи країни (pixabay.com)
Автор: Тетяна Степанова

Міністерство закордонних справ Молдови прокоментувало слова представниці МЗС РФ Марії Захарової, яка заявила, що НАТО готує з Молдови "полігон для геополітичної конфронтації" з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерство закордонних справ Молдови.

У відомстві підкреслили, що "не допускають подібних заяв і втручання у внутрішні справи Молдови". Відносини Молдови з міжнародними організаціями, включно з НАТО, - це суверенне і незалежне рішення країни.

"Нейтралітет нашої країни не означає ізоляцію. Влада Молдови розвиває партнерські відносини з організаціями та державами для збереження миру і безпеки країни. Нагадуємо, Молдова почала співпрацювати з НАТО 1992 року", - йдеться у заяві міністерства.

У МЗС додали, що співпраця з НАТО приносила і продовжує приносити реальну користь не тільки країні, а й регіональній безпеці.

"Ці відносини розвиваються виключно на основі дотримання нейтралітету Молдови", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Молдові біля Кишинева планують звести сучасну військову базу для підготовки особового складу національної армії. Її будування може зайняти від трьох до п'яти років.

Також раніше ми писали про військові навчання в Молдові за участю військ трьох країн НАТО.

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