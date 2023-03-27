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В Молдове стартуют учения с участием войск трех стран НАТО

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Молдова, Понедельник 27 марта 2023 13:45
В Молдове стартуют учения с участием войск трех стран НАТО Фото: В Молдове стартуют военные учения (Минобороны Молдовы)
Автор: РБК-Украина

В Минобороны Молдовы предупредили граждан о предстоящих военных учениях с участием союзников и призвали не распространять слухи и предположения по этому поводу.

Об этом сообщили в РБК-Украина, ссылаясь на Минобороны Молдовы.

"Военнослужащие Национальной армии вместе с коллегами из Румынии, Соединенных Штатов Америки и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии будут учиться на многонациональных учениях JCET-2023 (Общие комбинированные учения по обмену). Учения начнутся в учебных центрах Национальной армии с 27 марта по 7 апреля и будут направлены на совместную подготовку и обмен опытом между военнослужащими молдавских, румынских, американских и британских сил специального назначения, а также повышение уровня оперативной совместимости между контингентами стран-участниц", - говорится в сообщении.

Согласно сценарию, военнослужащие четырех стран выполнят передовые боевые стрельбы, десантирование с парашютом, тренировку в полевых условиях с выполнением конкретных задач. Joint Combined Exchange Training происходит в соответствии с планом подготовки Национальной армии на 2023 год.

В Минобороны Молдовы отмечают, что в рамках учений JCET 2023 военная техника переместится из подразделений в учебные центры Национальной армии.

Напомним, что в ЕС анонсирована дополнительная помощь Молдове, поскольку Россия пытается дестабилизировать ситуацию в стране.

Также мы ранее писали, что в Молдове предполагают, что ко вбросу о якобы "подготовке терактов" в Приднестровье в начале марта могла быть причастна Россия.

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