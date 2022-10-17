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В Польше рассказали, может ли ЕС ввести санкции против Ирана из-за дронов

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Понедельник 17 октября 2022 20:26
В Польше рассказали, может ли ЕС ввести санкции против Ирана из-за дронов Фото: Збигнев Рау, глава МИД Польши (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Евросоюз может прибегнуть к санкциям против Ирана, если в ходе расследования подтвердится информация о поставках беспилотников России.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после встречи глав МИД Евросоюза.

"Страны ЕС в целом согласны с тем, что санкции должны быть введены против Ирана, если расследование докажет, что эта страна предоставила России беспилотники, использованные для атак в Украине", - заявил Рау.

Напомним, в понедельник, 17 октября, российские военные атаковали Киев при помощи иранских дронов-камикадзе.

В результате вражеских ударов погибли по меньшей мере четверо мирных жителей столицы.

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