В Польше рассказали, может ли ЕС ввести санкции против Ирана из-за дронов

Евросоюз может прибегнуть к санкциям против Ирана, если в ходе расследования подтвердится информация о поставках беспилотников России.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после встречи глав МИД Евросоюза.