Послы ЕС согласовали новые санкции против Беларуси, - журналист

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Послы ЕС только одобрили санкции против Беларуси. В основном авиация и товары двойного назначения. Еще важнее - никаких отступлений для калия. Но ожидайте, что этот вопрос снова возникнет осенью", - написал журналист.

Санкции против Беларуси

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Евросоюз не спешит вводить новые санкции против Белоруссии. По данным журналистов, некоторые западноевропейские страны хотели снять уже введенные ограничения, в частности касающиеся калийных удобрений.

18 июля стало известно, что Европейский Союз все же введет новые санкции против Беларуси, которые не могли принять с января.