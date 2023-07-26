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Послы ЕС согласовали новые санкции против Беларуси, - журналист

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Среда 26 июля 2023 14:48
Послы ЕС согласовали новые санкции против Беларуси, - журналист Фото: послы ЕС согласовали новые санкции против Беларуси (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Послы стран Европейского Союза согласовали новый пакет санкций против Беларуси в среду, 26 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Послы ЕС только одобрили санкции против Беларуси. В основном авиация и товары двойного назначения. Еще важнее - никаких отступлений для калия. Но ожидайте, что этот вопрос снова возникнет осенью", - написал журналист.

Санкции против Беларуси

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Евросоюз не спешит вводить новые санкции против Белоруссии. По данным журналистов, некоторые западноевропейские страны хотели снять уже введенные ограничения, в частности касающиеся калийных удобрений.

18 июля стало известно, что Европейский Союз все же введет новые санкции против Беларуси, которые не могли принять с января.

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