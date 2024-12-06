В МИД Китая сделали новое заявление о возобновлении переговоров Украины и РФ

Международное сообщество должно помочь создать условия для возобновления переговоров Украины и РФ. В частности, необходима демонстрация "положительной энергии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД КНР Линь Цзяня.

"По нашему убеждению, единственным возможным путем урегулирования "кризиса" (так в Китае называют войну в Украине, - ред) является диалог и переговоры, поэтому международное сообщество должно помочь создать условия для возобновления прямых переговоров между двумя сторонами конфликта", - отметил он.

По его словам, для урегулирования агрессии РФ в Украине все крупные государства должны продемонстрировать "положительную энергию".

"Только когда все крупные государства продемонстрируют положительную энергию, мы сможем увидеть надежду на быстрое прекращение огня", - констатировал Линь.