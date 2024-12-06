В МИД Китая сделали новое заявление о возобновлении переговоров Украины и РФ
Международное сообщество должно помочь создать условия для возобновления переговоров Украины и РФ. В частности, необходима демонстрация "положительной энергии".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД КНР Линь Цзяня.
"По нашему убеждению, единственным возможным путем урегулирования "кризиса" (так в Китае называют войну в Украине, - ред) является диалог и переговоры, поэтому международное сообщество должно помочь создать условия для возобновления прямых переговоров между двумя сторонами конфликта", - отметил он.
По его словам, для урегулирования агрессии РФ в Украине все крупные государства должны продемонстрировать "положительную энергию".
"Только когда все крупные государства продемонстрируют положительную энергию, мы сможем увидеть надежду на быстрое прекращение огня", - констатировал Линь.
Переговоры Украины и РФ
В послеждние месяцы разговоры урегулировании войны в Украине вспыхнули с новой силой. В частности, по этому поводу часто высказываются в Кремле, хотя одновременно усилили обстрелы Украины. В частности, в ЦПД считают, что Россия продолжает рассматривать сценарий войны как базовый.
Такого же мнения придерживаются и в МИД Украины. По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, Кремль хочет Ялту-2 или Минск-3, а не справедливый мир в войне в Украине. Несмотря на разговоры о мире, Кремль продолжает расширять войну, в частности, например, привлекая к участию войска КНДР.
Что касается Китая, то в Пекине не впервые высказываются про переговоры в войне. Так, в частности, в феврале 2023 года Китай опубликовал так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны.
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