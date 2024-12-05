Сибига о намерениях Кремля по "миру" в войне: Россия хочет Ялту-2 или Минск-3

Кремль хочет Ялту-2 или Минск-3, а не справедливый мир в войне в Украине. Поэтому Россия является угрозой для безопасности стран Европы.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, пишет РБК-Украина со ссылкой на выступление на 31-м ежегодном заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

"Давайте осознаем два момента. Россия хочет Ялту-2 (имеется в виду Ялтинская конференция глав правительств Великобритании, США и СССР в Ливадийском дворце в Ялте в феврале 1945 года, - ред) или по крайней мере Минск-3. Она хочет мир зон влияния, где применение силы диктует новые правила и новые границы. Никакой Ялты-2 или Минска-3 не будет", - сказал он.

Сибига отметил, что вместо этого Украина хочет получить справедливый мир и уважение к принципам для всех.

"Это два подхода к будущему, которые решаются прямо сейчас в Украине. Мы должны действовать сейчас, чтобы это будущее наступило. Нам нужно ликвидировать "серые зоны", потому что Россия превращает их в зоны влияния. Вместо этого нам нужна геополитическая определенность в отношении Украины как части евроатлантического сообщества", - констатировал украинский министр.

Во-вторых, по его словам, Россия не является партнером, она является самой большой угрозой для общей безопасности.

"Участие России в ОБСЕ является угрозой для сотрудничества в Европе. И оно такой и останется. Россия углубляет сотрудничество с Ираном и Северной Кореей, вмешивается в Грузию, Молдову, Западные Балканы и другие государства и ведет гибридную войну против Европы", - отметил глава МИД Украины.