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В МИД Израиля отреагировали на решение Турции отозвать посла

Воскресенье 05 ноября 2023 01:19
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В МИД Израиля отреагировали на решение Турции отозвать посла Фото: в МИД Израиля отреагировали на решение Турции отозвать посла (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Израиль отреагировал на намерение Турции отозвать своего посла. В МИД страны назвали такое решение шагом турецкого президента, который стоит на стороне ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter спикера МИД Израиля Лиора Хаята.

"Решение турецкого правительства отозвать своего посла в то время, как Государство Израиль находится в разгаре войны самообороны, навязанной ему террористической организацией, хуже ИГИЛ, является еще одним шагом турецкого президента, стоящего на стороне террористической организации ХАМАС", - сказано в сообщении.

По его словам, боевики ХАМАС убили более 1400 израильтян и 240 человек захватили в заложники, среди них младенцы, дети, женщины и пожилые люди.

Спикер добавил, что боевики используют население Сектора Газа как живой щит и препятствуют перемещению в безопасные районы, забирая у него топливо, еду и питьевую воду.

"ХАМАС совершает военные преступления и преступления против человечности и является настоящим врагом палестинского народа", - отметил Хаят.

Что предшествовало

Напомним, что вчера вечером, 4 ноября, стало известно, что Турция отозывает своего посла в Израиле Шакира Озкана Торуна в Анкару для консультаций.

В Турции такое решение объяснили тем, что Израиль якобы продолжает "нападения на гражданское население", не допуская бесперебойного и непрерывного поступления гуманитарной помощи.

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Израиль Турция Сектор Газа
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