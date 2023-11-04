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Турция отзывает своего посла в Израиле

Суббота 04 ноября 2023 19:23
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Турция отзывает своего посла в Израиле Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Турция отозвала своего посол в Израиле Шакира Озкана Торуна в Анкару для консультаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Турции.

"Учитывая гуманитарную трагедию, произошедшую в Секторе Газа из-за того, что израильская сторона продолжает нападения на гражданское население, не принимая призывы к прекращению огня и не допуская бесперебойного и непрерывного поступления гуманитарной помощи, было решено, что наш посол в Тель-Авиве Шакир Озкан Торун будет вызван в Анкару для консультаций", - говорится в сообщении.

Война в Израиле

7 октября ХАМАС атаковал Израиль. Террористы убивали, а также похищали военных и гражданских. В частности, Израиль регулярно обстреливали из Сектора Газа. Иерусалим со своей стороны начал операцию против террористов.

27 октября, представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил о начале наступательной активности на Секторе Газа. После этого Вооруженные силы Израиля начали наносить удары по территории.

О том, как мир реагирует на операцию против ХАМАСа и чего ждать Украине, - читайте по ссылке.

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