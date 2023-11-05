У МЗС Ізраїлю відреагували на рішення Туреччини відкликати посла

Ізраїль відреагував на намір Туреччини відкликати свого посла. У МЗС країни назвали таке рішення кроком турецького президента, який стоїть на боці ХАМАСу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter спікера МЗС Ізраїлю Ліора Хаята.

"Рішення турецького уряду відкликати свого посла в той час, як Держава Ізраїль перебуває в розпалі війни самооборони, нав'язаної йому терористичною організацією, гірше за ІДІЛ, є ще одним кроком турецького президента, який стоїть на боці терористичної організації ХАМАС", - сказано в повідомленні.

За його словами, бойовики ХАМАС убили понад 1400 ізраїльтян і 240 людей захопили в заручники, серед них немовлята, діти, жінки та люди похилого віку.

Спікер додав, що бойовики використовують населення Сектору Газа як живий щит і перешкоджають переміщенню до безпечних районів, забираючи у нього паливо, їжу та питну воду.

"ХАМАС скоює військові злочини та злочини проти людяності і є справжнім ворогом палестинського народу", - зазначив Хаят.

Що передувало

Нагадаємо, що вчора ввечері, 4 листопада, стало відомо, що Туреччина відкликає свого посла в Ізраїлі Шакіра Озкана Торуна до Анкари для консультацій.

У Туреччині таке рішення пояснили тим, що Ізраїль нібито продовжує "напади на громадянське населення", не допускаючи безперебійного та безперервного надходження гуманітарної допомоги.

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