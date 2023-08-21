В МИД Израиля считают, что угрозы Украины приостановить безвиз - это шантаж

"К большому сожалению, кто-то в украинском руководстве решил воспользоваться приближающимися праздниками, чтобы шантажировать Израиль, но эти попытки обречены на провал. Напомню, такая же попытка шантажа была и в прошлом году, но никакого результата ни тогда, ни сейчас эти заявления не принесли", - отметил собеседник.

По его словам, если Украина все же примет решение о приостановке безвиза, то со стороны Израиля последуют ответные шаги, вплоть до полной отмены безвизового режима.

"Это ударит по десяткам тысячам украинских граждан, которые ежегодно приезжают в Израиль, даже несмотря на войну", - подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что в свое время договор о безвизовом режиме между странами по просьбе Украины удалось заключить вопреки возражениям определенных израильских структур. И Украина стала только второй страной с постсоветского пространства, с кем Израиль заключил такое соглашение.

"В случае отмены этого соглашения вернуть его в ближайшем будущем будет очень сложно", - уверен собеседник.

При этом он откинул аргументы украинской стороны о дискриминации украинцев, которым отказывают во въезде в Израиль. По его словам, во власти Украины оперируют завышенными данными отказов.

По данным израильских чиновников, речь идет о менее 5% случаев от всех въезжающих в Израиль граждан Украины в 2023 году.

"С начала года в Израиль приехало 47 тысяч украинцев, отказ во въезде получили около 2,5 тысячи человек. И в подавляющем большинстве случаев речь идет об абсолютно оправданных отказах людям, которые приезжают работать нелегально", - резюмировал источник.

Отношения Украины с Израилем

С начала полномасштабной войны в Украине власти Израиля заявили о своем нейтралитете, но в то же время Израиль помогал Украине в гуманитарных вопросах.

При этом у украинцев возникают проблемы с въездом в Израиль. В комментарии РБК-Украина посол Евгений Корнийчук заявлял, чтосейчас в Израиль не пропускают каждого десятого украинца.

Накануне украинский посол обратился к правительству Израиля с требованием пересмотреть политику въезда для украинцев и вмешаться в этот вопрос.

Больше об отношениях Украины с Израилем читайте в материале РБК-Украина.

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