(Не)Ближний Восток. Как арабские страны и Израиль помогают Украине в войне

Какие отношения Украины со странами Ближнего Востока, какую позицию ключевые государства региона, в частности Саудовская Аравия и Израиль, занимают по отношению к войне и кто и как готов помогать Украине – ниже в итоговом материале РБК-Украина из цикла статей о Глобальном Юге.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину страны Ближнего Востока преимущественно придерживались нейтралитета, за исключением друзей Москвы в лице Ирана и Сирии. Страны Аравийского полуострова избегают публичного осуждения России как агрессора. В частности, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, которые поддерживали украинские резолюции ООН и оказывают Украине гуманитарную помощь.

Однако в последнее время крупные арабские страны активизировались по вопросу войны. Саудиты провели у себя международную встречу по украинской формуле мира, а в ОАЭ выступили с идеей посадить за стол переговоров глав Украины и РФ. Ближний Восток, похоже, решил показать, что тоже может быть игроком на геополитической шахматной доске.

Активный нейтралитет

В начале августа Саудовская Аравия приняла у себя встречу по поводу украинской формулы мира на уровне советников лидеров государств и представителей дипломатических ведомств. Такая инициативность Саудовской Аравии стала неожиданностью для украинцев, ведь эта ближневосточная страна с начала вторжения России соблюдала нейтралитет и не осуждала публично агрессора, хотя и голосовала в поддержку украинских резолюций.

Однако на самом деле организация встречи по формуле мира является свидетельством последовательной внешней политики саудитов. Как пояснил РБК-Украина украинский посол в Саудовской Аравии Анатолий Петренко, Саудовская Аравия упорно поддерживает принципы международного права и устава ООН, трактующие, что суверенитет и территориальная целостность государств незыблема. И украинская формула мира основывается именно на них.

Лидерство Саудовской Аравии начало проявляться еще до встречи в Джидде. В феврале этого года Киев посетил министр иностранных дел королевства Файсал бин Фархан Аль Сауд, ставший первым, кто приехал в Украину из стран Персидского залива. А уже в мае украинский президент Владимир Зеленский принял участие в состоявшемся в Джидде саммите Лиги арабских государств.

Зеленского как почетного гостя на саммит пригласила Саудовская Аравия. Во время визита он встретился с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом и призвал Лигу арабских государств "честно взглянуть" на войну и присоединиться к украинской формуле мира.

Говорят, что именно наследный принц сыграл значительную роль в проведении встречи по формуле мира в Джидде, а именно убедил присоединиться к ней страны Ближнего Востока, а также Китай, отказавшийся участвовать в предыдущей встрече в Копенгагене. Джидда, по словам посла, показала готовность Саудовской Аравии продвигать формулу мира Зеленского.

Владимир Зеленский и наследный принц Мухаммед бин Салман (фото: Getty Images)

Украина рассчитывает не только на медиаторскую роль Саудовской Аравии, но и ее практическое участие в реализации формулы мира. Как рассказал посол, Киев предложил Эр-Рияду взять шефство над некоторыми из ее направлений, в частности – освобождением пленных. И в этом пункте у Саудовской Аравии уже есть успешные кейсы.

В прошлом сентябре Эр-Рияд принял участие в масштабном обмене между Украиной и РФ. Тогда в обмен на нардепа-предателя Виктора Медведчука из российского плена удалось освободить защитников "Азовстали" вместе с командирами, а также десятерых иностранцев, которым угрожала смертная казнь в так называемой "ДНР". Как сообщали тогда СМИ, освободить иностранцев удалось не без участия наследного принца.

Еще одним вопросом, в котором Саудовская Аравия могла бы играть значительную роль, является конечный элемент формулы мира – фиксация окончания войны. Речь идет о создании гарантий, которые обеспечат постоянный мир в Украине и будут превентивно сдерживать любую эскалацию со стороны РФ.

"Мы считаем, что Саудовская Аравия может быть в этих двух пунктах очень мощным и результативным партнером. По первому – мы уже работаем, у нас есть результативные обмены. По втором – ответ Джидда. Они готовы двигать с нами этот процесс, чтобы мы начали реализовывать формулу мира и перешли от плана к действиям. Здесь Эр-Рияд играет конструктивную и серьезную роль", – отметил посол.

В июле прошлого года состоялся визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию, который, в частности, связан и с полномасштабной войной в Украине. Тогда в СМИ и экспертной среде проводили исторические параллели с тем, как Саудовская Аравия развалила СССР, обрушив цены на нефтяном рынке. Многие рассчитывали на повторение этого, но уже с Россией. Но такого результата визит американского президента не принес.

На сегодняшний день, по словам посла Петренко, Саудовской Аравии не выгодно обваливать рынок, поскольку прогнозируемая и относительно высокая цена на нефть – это вопрос ее национального интереса. В настоящее время доходы от нефти позволяют Саудовской Аравии проводить собственные экономические преобразования. Как пояснил посол, Украина рассчитывает на помощь Саудовской Аравии в соблюдении ценовых ограничений на российскую нефть, установленных G7.

"Может ли Саудовская Аравия помочь нам сдержать Россию? Простой ответ – может. Заняв принципиальную позицию по ограничению цены и объемов российских углеводородов, которые Россия экспортирует. Потому что ограничивая поток денег в Россию, они ограничивают агрессию против Украины", – пояснил он.

В настоящее время Саудовская Аравия, как отметил посол, двигается в русле "положительного нейтралитета" по отношению к Украине. С одной стороны, королевство поддерживает международное право, оказывает Украине гуманитарную помощь, но с другой – не присоединилось к санкциям против России и сохраняет с ней экономические отношения.

Саудовская Аравия не предоставляет Украине оружие и военное оборудование, но открыта к гуманитарной помощи. В ходе визита Файсала бин Фархана Аль Сауда было подписано соглашение на 400 млн долларов, в рамках которого в марте в Украину прибыли одеяла, средства гигиены и 135 мощных генераторов.

Глава МИД Саудовской Аравии Файсал бин Фархан Аль Сауд в Украине (фото: )

Украина также заинтересована в том, чтобы Саудовская Аравия присоединилась к послевоенному восстановлению Украины. По словам посла, есть несколько ключевых сфер. В первую очередь агропромышленный комплекс и энергетика, представляющие общий интерес. Саудовская Аравия сейчас упорно работает над обеспечением продовольственной безопасности в регионе, и Украина может с этим помочь. В то же время, Украина борется за энергетическую независимость, и в этом вопросе помочь может уже Саудовская Аравия.

Полномасштабное российское вторжение в Украину запустило изменения в нынешнем мировом порядке. Страны соперничают за лидерство не только в своих регионах, но и на геополитической арене. А привлечь к себе внимание и усилить субъектность, как отметил директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос, может помочь участие в каком-то глобальном вопросе. И таким вопросом является война в Украине.

Идет соревнование за первенство и на Ближнем Востоке, ведь наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман имеет амбиции вывести в первую лигу "тяжеловесов" свою страну, которая влияет на решение не только в регионе, но и в мире. И сейчас Эр-Рияд вырывается вперед.

Второй номер

В последнее время активизировались на "дипломатическом фронте" и Объединенные Арабские Эмираты, являющиеся одним из лидеров региона. На прошлой неделе ливанская газета L'Orient-Le Jour рассказала о якобы планах ОАЭ посадить за стол переговоров Зеленского и Путина на полях Конференции ООН по изменению климата (COP28), которая будет проходить в конце ноября в Дубае.

Конечно, идея переговоров с Путиным была сразу отвергнута в Украине. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Corriere della Sera заверил, что Путин и Зеленский никогда не окажутся за столом переговоров.

Такой вброс информации через ливанскую газету может являться попыткой ОАЭ показать, что не только Саудовская Аравия может быть дипломатическим медиатором, но и Эмираты могут сыграть свою роль в войне РФ против Украины.

ОАЭ также поддерживали в Генассамблее ООН резолюции по войне РФ против Украины, но в то же время публично занимают нейтралитет. Хотя Эмираты являются одним из ключевых партнеров США в регионе, они постепенно пытаются уменьшить зависимость от одного глобального игрока, стремясь к многополярности, поэтому развивают отношения с Китаем и поддерживают их с РФ.

Вице-премьер ОАЭ Мансур бин Заид Аль-Нагаян на встрече с Зеленским (фото: Getty Images)

Этим, в частности, и объясняется позиция Эмиратов по поводу войны в Украине. ОАЭ продолжают сотрудничество с Москвой и не присоединяются к западным санкциям против России. Дубай стал одним из паркингов для капиталов российских бизнесменов, спасающихся от санкций. В то же время Эмираты, как и Саудовская Аравия, помогают Украине в гуманитарном плане и стремятся к экономическому сотрудничеству.

В декабре прошлого года Украина и ОАЭ объявили о намерении заключить соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA). Украина стала первой европейской страной, с которой Эмираты решили заключить такое соглашение. "Это говорит о том, что ОАЭ видят Украину как долгосрочного партнера. Они в нас верят и верят в долгосрочное экономическое партнерство. Мы начали в декабре и, в принципе, двигаемся неплохо", – рассказал посол Украины в ОАЭ Дмитрий Сеник.

Он также уверен, что Эмираты примут участие в послевоенном восстановлении Украины, ведь уже сейчас помогают с некоторыми проектами. В частности, ОАЭ выделили 4 млн долларов на проект Елены Зеленской по строительству домов, оснащенных укрытием, для больших приемных семей.

Елена Зеленский и президент ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном (фото: president.gov.ua)

Несколько лет назад ОАЭ утвердили десять принципов своего будущего развития, среди которых международная гуманитарная помощь независимо от религии, расы или культуры нуждающихся. "В этом принципе они видят и помощь Украине. В ОАЭ есть сострадание к нам, я считаю, что это искреннее сострадание", – добавил посол Сеник.

Эмираты проявляют интерес к украинской формуле мира. В частности, они были на встрече в Джидде. Как и Саудовская Аравия, ОАЭ могли бы приобщиться к реализации гуманитарных пунктов формулы мира, например, по продовольственной безопасности и защите экологии. О реализации формулы мира говорили, в частности, во время визита в Украину министра по окружающей среде ОАЭ Мариам Альмхейри.

Остальные страны Персидского залива не так активны, как Эмираты или Саудовская Аравия, и пытаются быть еще более нейтральными в вопросе Украины. По активности этих стран можно отметить майский визит главы МИД Бахрейна в Украину, который стал первым с момента установления дипломатических связей и приезд в Киев премьер-министра Катара.

Сложные отношения

Одним из ключевых игроков на Ближнем Востоке является Израиль. Однако после 24 февраля 2022 года правительство этой страны неприятно удивило украинцев. Если позиция арабских стран была и остается понятной, ведь это преимущественно авторитарные монархии, то от Израиля, позиционирующего себя как демократическая западная страна, были и соответствующие ожидания.

В Израиле после начала вторжения РФ в Украину сменилось три премьера. Но правительство ни одного из них не смогло занять принципиальную проукраинскую позицию, в частности, отказываясь от оказания военной помощи. За полтора года полномасштабной войны Киев не посетил ни один из израильских премьеров, в то же время один из них (Нафтали Беннет) отметился тайным визитом к Путину в Москву в марте прошлого года.

Достаточно активным во внешней политике на посту премьера, по словам украинского посла в Израиле Евгения Корнийчука, был Яир Лапид. Он несколько раз осуждал Россию, а Израиль под его руководством голосовал за резолюции ООН. Однако неизменной оставалась позиция по оружию для Украины.

В декабре прошлого года к власти в Израиле вернулся Биньямин Нетаньяху, которого еще до начала полномасштабного вторжения Украина рассматривала как посредника для мирного урегулирования конфликта с РФ. После прихода к власти Нетаньяху обещал пересмотреть вопрос военной помощи Украине, но позиция израильского правительства осталась неизменной.

После возвращения Нетаньяху на должность премьера позиция Израиля не изменилась (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Осторожность Израиля в вопросе военной помощи в Украине связана, в частности, с присутствием российских войск в соседней Сирии. Израиль много лет ведет прокси-войну с Ираном, в ходе которой регулярно наносит удары по объектам на сирийской территории, где развернуты российские системы ПВО и авиации. Поэтому отношения с Москвой играют для Израиля значительную роль, и решения о помощи Украине принимаются исключительно с учетом собственной безопасности.

"Во-первых, у нас тесная военная граница с РФ. Наши пилоты летят рядом с российскими пилотами в небе Сирии. Во-вторых, у нас также есть опасения, что любые системы, которые мы передаем Украине, будут использованы против нас, поэтому что они могут попасть в руки Ирана и использовать против нас", – объяснял Нетаньяху причину отказа от военной помощи Украине.

В то же время, Израиль помогает украинцам в гуманитарных вопросах. Не только на уровне правительства, но и на уровне бизнеса и общественных организаций. На этой неделе в Украину прибыли несколько тонн медикаментов для украинских военных на сумму 100 млн гривен. А с начала российского вторжения украино-израильская ассоциация NEXUS передала Украине более 130 тонн гуманитарной помощи. Помогает Израиль и с реабилитацией украинских военных.

Израильское правительство также помогло Украине с обновлением системы оповещения о ракетных ударах. Тестирование системы, которая должна помочь украинским военным лучше противодействовать воздушным угрозам, должно начаться уже этой осенью. Однако в Украине, конечно, хотели бы от Израиля системы ПВО, об эффективности которых говорят по всему миру.

На этой неделе Украина и Израиль оказались на грани дипломатического скандала. Камнем преткновения стали отмена медстрахования для почти 14 тысяч украинских беженцев в Израиле и слухи о том, что израильская сторона якобы может "сливать" россиянам подробности с заседаний "Рамштайна". Были даже слухи о возможном исключении Израиля из "Рамштайна". В Израиле считают, что такие обвинения без предоставления доказательств могут иметь последствия для отношений между странами.

"Прежде всего, это не Украина принимала Израиль в "Рамштайн". Второе - нам хотелось бы увидеть конкретные доказательства столь серьезных обвинений. Мы ждем разъяснений, просто так в воздухе эта история зависнуть не может. Она может иметь очень серьезные последствия - усложнение в наших отношениях", – сказал РБК-Украина источник в израильских дипломатических кругах.

Но в украинском правительстве даже поднимался вопрос о приостановлении безвиза с Израилем. По официальной версии, ранее озвученной в СМИ посолом Корнийчуком, такие размышления связаны с приближением ежегодного паломничества хасидов в Украину и сложностями с въездом украинцев в Израиль. У украинских беженцев с первых дней российского вторжения возникли проблемы с въездом в Израиль. Тогда израильское правительство ввело электронные визы, без которых граждан с украинским паспортом даже не пускали в самолет.

"Нам пришлось обращаться в Верховный суд Израиля, чтобы отменить это решение. Но, к сожалению, в дальнейшем проблемы иммиграционного характера продолжаются. В этом году количество отказов в пропуске для наших граждан даже увеличилось по сравнению с прошлым. Сейчас речь идет о каждом десятом", - рассказал РБК-Украина Корнийчук.

Собеседник издания в израильских дипломатических кругах уверяет, что такие проблемы возникают не только у граждан Украины, но и других стран, из которых в Израиль традиционно приезжают с целью нелегального трудоустройства. И возникла эта проблема задолго до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

При этом, по подсчетам израильской стороны, уровень отказов во въезде составляет не десять, а пять процентов, в редких случаях к решению проблемы приобщается украинский МИД, который находится в тесном контакте с министерством внутренних дел Израиля.

Однако проблему с медстрахованием, похоже, удалось быстро решить. На днях состоялся разговор министров иностранных дел Украины и Израиля, после которого было объявлено, что медицинское страхование для украинцев останется. А по ситуации с пропуском беженцев в Израиль, как отмечает Корнийчук, ведутся консультации с израильским правительством.

Украина и Израиль оказались на грани дипломатического скандала (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

По словам информированного собеседника РБК-Украина, вряд ли история с отменой безвиза может стать серьезным инструментом давления на Израиль со стороны Украины. Ведь кроме ежегодного паломничества хасидов (которых от поездки в Украину предостерегают сами израильские власти), особого туристического потока из Израиля в Украину нет. В то время как потенциальный ввод зеркальных мер – отмена безвиза для украинцев – как раз может серьезно ударить по украинским туристам.

Разобраться в украинско-израильских отношениях и попытаться решить проблемные вопросы могла бы помочь встреча Зеленского с Нетаньяху. Однако, несмотря на многочисленные приглашения в Украину, у израильского премьера пока не нашлось на это времени. За это его критиковал, в частности, и сам украинский президент.

"Я господина Нетаньяху пригласил (в Киев - ред.). Я приглашал и двух других премьеров, которые были до господина Нетаньяху. Пока премьеры разные, а результат одинаков", – заявлял Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе в июле.

В то же время, следует разделять позицию правительства и народа Израиля, отметил посол Корнийчук. Несмотря на позиции правительства страны, граждане поддерживают Украину существенно и активно.

"И я лично, и мои друзья пытаемся объяснить Израилю, как можно помочь Украине. Я объясняю, как, почему, зачем, что это наша моральная обязанность, как евреев, почему Израиль должен это делать. Кто не понимает, я говорю: посмотрите, у России сейчас ближайшие партнеры – это Иран, Сирия, Северная Корея. И понятно, с кем должен быть Израиль", – отмечает в разговоре с РБК-Украина главный раввин Украины Моше Реувен Асман.

По его словам, отдельные резонансные заявления с украинской стороны, в том числе не только из политикума, но и из так называемой "экспертной среды", с призывами принять против Израиля "жесткие меры", наносят очень много вреда двусторонним отношениям. И совершенно очевидно, кто конечный бенефициар этого.

"В Украине идет страшная война. Израиль помогает, но можно пытаться больше", – говорит Моше Асман.

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Ближний Восток – уникальный регион со своим менталитетом и традициями, страны которого стремятся стать равнозначными игроками на геополитической арене. И некоторые из них к этому уже готовы. Однако оценивать его категориями "белое/черное", "друг/враг" было бы неправильно (конечно, если речь не об Иране), поскольку ближневосточные страны являются скорее нашими партнерами, чем союзниками. Однако они могут также помочь Украине, поскольку мир во всем мире в их национальных интересах.

Об отношениях Украины со странами Африки, Азии и Латинской Америки читайте по ссылкам.