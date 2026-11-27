В МИД Италии отвергли заявление Зеленского о координации операции в Ливии
Украина не координировала с союзниками операцию в ливийском Бенгаге. Слова президента Украины Владимира Зеленского о предварительном согласовании действий с партнерами не соответствуют действительности.
Об этом заявил вице-премьер-министр и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky TG24.
"Никогда не было никакой координации... Никого из нас не проинформировали, никто ничего не знал о том, что украинцы делают в Ливии. Так что то, что сказал Зеленский, не соответствует действительности", - подчеркнул Таяни.
Ранее в комментарии BBC News Украина Владимир Зеленский заявил, что Украина не может позволить российским судам с оружием действовать безнаказанно, и подчеркнул обязательное согласование таких операций с партнерами.
"Наши дипломаты работают с дипломатами любой страны, если мы действуем в международных водах или вблизи инфраструктуры другой страны... Мы не можем позволить российским кораблям атаковать нас или перевозить оружие. Все такие вещи очень опасны и наши силы никогда не атакуют без координации с другими партнерами", - сказал президент Украины.
Операция Украины у берегов Ливии
Напомним, что 22 ноября у ливийского порта Бенгази украинские морские дроны атаковали российские суда.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение корвета "Меркурий" и обнародовал кадры уничтожения одного из новейших кораблей Черноморского флота РФ, на борту которого также находился многофункциональный вертолет Ка-27.
По данным СБУ, для атаки использовали семь украинских морских беспилотников, спустивших на воду с так называемого "материнского судна".
Кроме корвета под удар попал российский сухогруз MV ANGARA, который использовался для перевозки военных грузов.
После атаки в медиа начала распространяться информация о якобы причастности третьих стран к подготовке операции.
В частности, Албания открестилась от обвинений в помощи Украине при ударе по кораблю РФ, официально заявив, что ее территория не использовалась для запуска дронов или содействия этой операции.