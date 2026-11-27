В МЗС Італії заперечили заяву Зеленського про координацію операції в Лівії
Україна не координувала із союзниками операцію в лівійському Бенгазі. Слова президента України Володимира Зеленського про попереднє узгодження дій із партнерами не відповідають дійсності.
Про це заявив віце-прем'єр-міністр та міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky TG24.
"Ніколи не було жодної координації... Нікого з нас не поінформували, ніхто нічого не знав про те, що українці роблять у Лівії. Тож те, що сказав Зеленський, не відповідає дійсності", - наголосив Таяні.
Раніше в коментарі BBC News Україна Володимир Зеленський заявив, що Україна не може дозволити російським суднам зі зброєю діяти безкарно, і наголосив на обов'язковому узгодженні таких операцій із партнерами.
"Наші дипломати працюють із дипломатами будь-якої країни, якщо ми діємо в міжнародних водах або поблизу інфраструктури іншої країни... Ми не можемо дозволити російським кораблям атакувати нас або перевозити зброю. Усі такі речі дуже небезпечні, і наші сили ніколи не атакують без координації з іншими партнерами", - сказав президент України.
Операція України біля берегів Лівії
Нагадаємо, що 22 листопада біля лівійського порту Бенгазі українські морські дрони атакували російські судна.
Президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження корвету "Меркурій" та оприлюднив кадри знищення одного з найновіших кораблів Чорноморського флоту РФ, на борту якого також перебував багатофункціональний гелікоптер Ка-27.
За даними СБУ, для атаки використали сім українських морських безпілотників, які спустили на воду з так званого "материнського судна".
Окрім корвета, під удар потрапив російський суховантаж MV ANGARA, що використовувався для перевезення військових вантажів.
Після атаки в медіа почала поширюватися інформація про нібито причетність третіх країн до підготовки операції.
Зокрема, Албанія відхрестилася від звинувачень у допомозі Україні під час удару по кораблю РФ, офіційно заявивши, що її територія не використовувалася для запуску дронів чи сприяння цій операції.