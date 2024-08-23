МИД Индии о возможности участия России во втором Саммите мира: это решать Украине

Украина сама принимает решение о том, стоит ли приглашать Российскую Федерацию на повторный Саммит мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара.
На прессбрифинге Джайшанкар заявил, что решение приглашать или не приглашать РФ к участию в следующем саммите мира должна принимать Украина.
"Это их (Украина, - ред.) инициатива, в которой мы приняли участие. Поэтому я думаю, что это открытый вопрос. Какими будут следующие шаги? Кто именно приедет? Придут ли россияне или не придут? Знаете, это не тот вопрос, который мы должны решать. Это вопрос, который, вероятно, решает государство Украины", - сказал он.
Министр также воздержался от комментирования "мирного плана", который представил Китай. В то же время он отметил, что это вопрос "заинтересованных сторон".
"По поводу того, что Китай мог предложить, я думаю, что не мы должны отвечать, а заинтересованные стороны. Поэтому я бы предложил адресовать этот вопрос украинскому правительству", - ответил Джайшанкар.
Напомним, этим летом Украина при поддержке партнеров провела первый саммит мира. На него не были приглашены представители Российской Федерации. А все присутствовавшие могли обсудить формулу мину украинского президента Владимира Зеленского.
Однако Украина рассчитывает, что в случае участия России во втором Саммите мира, стране-агрессору представят мирный план. Такой документ Киев хочет разработать вместе с другими странами.
Подробнее о подготовке ко второму Саммиту мира, дате и места промежуточных встреч, можно узнать в материале РБК-Украина.
Стоит отметить, что на днях в СМИ появилась информация, что Индия согласилась передавать сообщения между Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.
РБК-Украина также обратилась к эксперту, чтобы узнать, как Индия может помочь Украине в контексте войны.
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