Индия согласилась передавать сообщения между Зеленским и Путиным, - Bloomberg

Премьер-министр Индии Нарендра Моди исключил роль посредника в прекращении войны России в Украине. Однако Нью-Дели согласилось передавать сообщения между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Индийские чиновники призывают к диалогу и дипломатии, чтобы положить конец войне, которая началась с вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Визит Моди в Украину состоится через несколько недель после того, как он посетил Россию, что вызвало недовольство в Вашингтоне.

Администрация президента США Джо Байдена сделала более тесные связи с Индией краеугольным камнем своей внешней политики. Американские чиновники выразили обеспокоенность визитом в Россию в ходе ряда встреч и телефонных разговоров со своими индийскими коллегами в июле.

Нежелание Моди выступать посредником в прекращении войны отчасти объясняется зависимостью Индии от России, поставляющей дешевую нефть и оружие. Нью-Дели воздерживается от критики Москвы в связи с вторжением в Украину, которое длится уже третий год, и увеличил закупки российской нефти до рекордных уровней.

С точки зрения Украины, Зеленскому важно встретиться с Моди, чтобы обсудить роль Индии в восстановлении мира в регионе, сказал человек, знакомый с этим вопросом.

Индия занимает центральное место в стремлении Зеленского привлечь на свою сторону ключевые страны так называемого Глобального Юга, которое в этом году потерпело неудачу. На июньском саммите в Швейцарии Индия была в числе стран, не подписавших итоговое заявление, что стало ударом по стремлению Украины расширить поддержку в войне против вторжения России.

По словам людей, знакомых с повесткой дня, встреча с Моди вряд ли принесет какие-либо важные заявления, хотя несколько соглашений, в том числе в области сельского хозяйства и обороны, находятся в процессе подготовки.

Перед поездкой в Украину Моди также посетит Польшу, что станет первым визитом индийского лидера за последние четыре десятилетия.