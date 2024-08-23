МИД Индии о возможности участия России во втором Саммите мира: это решать Украине

Украина сама принимает решение о том, стоит ли приглашать Российскую Федерацию на повторный Саммит мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара.

На прессбрифинге Джайшанкар заявил, что решение приглашать или не приглашать РФ к участию в следующем саммите мира должна принимать Украина.

"Это их (Украина, - ред.) инициатива, в которой мы приняли участие. Поэтому я думаю, что это открытый вопрос. Какими будут следующие шаги? Кто именно приедет? Придут ли россияне или не придут? Знаете, это не тот вопрос, который мы должны решать. Это вопрос, который, вероятно, решает государство Украины", - сказал он.

Министр также воздержался от комментирования "мирного плана", который представил Китай. В то же время он отметил, что это вопрос "заинтересованных сторон".

"По поводу того, что Китай мог предложить, я думаю, что не мы должны отвечать, а заинтересованные стороны. Поэтому я бы предложил адресовать этот вопрос украинскому правительству", - ответил Джайшанкар.