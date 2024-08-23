МЗС Індії про можливість участі Росії в другому Саміті миру: це вирішувати Україні

Україна сама ухвалює рішення про те, чи варто запрошувати Російську Федерацію на повторний Саміт миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Індії Субраманьяма Джайшанкара.

На пресбрифінгу Джайшанкар заявив, що рішення запрошувати або не запрошувати РФ до участі в наступному Саміті миру має ухвалювати Україна.

"Це їхня (України, - ред.) ініціатива, в якій ми взяли участь. Тому я думаю, що це відкрите питання. Якими будуть наступні кроки? Хто саме приїде? Чи прийдуть росіяни, чи не прийдуть? Знаєте, це не те питання, яке ми маємо вирішувати. Це питання, яке, імовірно, вирішує держава Україна", - сказав він.

Міністр також утримався від коментування "мирного плану", який представив Китай. Водночас він зазначив, що це питання "зацікавлених сторін".

"Щодо того, що Китай міг запропонувати, я думаю, що не ми повинні відповідати, а зацікавлені сторони. Тому я б запропонував адресувати це питання українському уряду", - відповів Джайшанкар.