МЗС Індії про можливість участі Росії в другому Саміті миру: це вирішувати Україні
Україна сама ухвалює рішення про те, чи варто запрошувати Російську Федерацію на повторний Саміт миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Індії Субраманьяма Джайшанкара.
На пресбрифінгу Джайшанкар заявив, що рішення запрошувати або не запрошувати РФ до участі в наступному Саміті миру має ухвалювати Україна.
"Це їхня (України, - ред.) ініціатива, в якій ми взяли участь. Тому я думаю, що це відкрите питання. Якими будуть наступні кроки? Хто саме приїде? Чи прийдуть росіяни, чи не прийдуть? Знаєте, це не те питання, яке ми маємо вирішувати. Це питання, яке, імовірно, вирішує держава Україна", - сказав він.
Міністр також утримався від коментування "мирного плану", який представив Китай. Водночас він зазначив, що це питання "зацікавлених сторін".
"Щодо того, що Китай міг запропонувати, я думаю, що не ми повинні відповідати, а зацікавлені сторони. Тому я б запропонував адресувати це питання українському уряду", - відповів Джайшанкар.
Нагадаємо, цього літа Україна за підтримки партнерів провела перший Саміт миру. На нього не було запрошено представників Російської Федерації. А всі присутні могли обговорити формулу мину українського президента Володимира Зеленського.
Однак Україна розраховує, що у разі участі Росії у другому Саміті миру, країні-агресору представлять мирний план. Такий документ Київ хоче розробити разом з іншими державами.
Детальніше про підготовку до другого Саміту миру, дати та місця проміжних зустрічей, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Варто також зазначити, що днями в ЗМІ з'явилась інформація, що Індія погодилася передавати повідомлення між Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.
РБК-Україна також звернулось до експерта, щоб дізнатись, як Індія може допомогти Україні у контексті війни.
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