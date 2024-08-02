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МИД Франции рекомендует своим гражданам покинуть Иран

Пятница 02 августа 2024 17:09
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МИД Франции рекомендует своим гражданам покинуть Иран Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Из-за повышенного риска военной эскалации Франция рекомендует своим гражданам как можно быстрее покинуть территорию Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел (МИД) Франции.

Как пишет МИД, ведомство официально рекомендуется воздержаться от поездок в Иран по любым причинам.

"В связи с повышенным риском военной эскалации в регионе, гражданам Франции, которые все еще находятся в Иране, рекомендуется как можно быстрее уехать оттуда", - добавляет министерство.

Военный удар Ирана по Израилю

31 июля в Тегеране был ликвидирован один из лидеров ХАМАС Исмаил Гани, а в Бейруте - командир группировки "Хезболла" Фуада Шукра. После этих инцидентов верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился нанести прямой военный удар по Израилю.

Как пишет Axios, в это время администрация президента Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байдена считает, что Иран планирует атаковать Израиль после убийства вышеупомянутых лиц.

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