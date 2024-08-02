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МЗС Франції рекомендує своїм громадянам покинути Іран

П'ятниця 02 серпня 2024 17:09
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МЗС Франції рекомендує своїм громадянам покинути Іран Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Через підвищений ризик військової ескалації Франція рекомендує своїм громадянам якнайшвидше покинути територію Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ (МЗС) Франції.

Як пише МЗС, відомство офіційно рекомендується утриматися від поїздок до Ірану з будь-яких причин.

"У зв'язку з підвищеним ризиком військової ескалації в регіоні, громадянам Франції, які все ще перебувають в Ірані, рекомендується якнайшвидше виїхати звідти", - додає міністерство.

Військовий удар Ірану по Ізраїлю

31 липня у Тегерані було ліквідованого одного з лідерів ХАМАСу Ісмаїла Гані, а в Бейруті - командира угруповання "Хезболла" Фуада Шукра. Після цих інцидентів верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї розпорядився завдати прямого воєнного удару по Ізраїлю.

Як пише Axios, тим часом адміністрація президента Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байдена вважає, що Іран планує атакувати Ізраїль після вбивства вищезгаданих осіб.

Про те, чи переростуть події на Близькому Сході у масштабну війну - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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