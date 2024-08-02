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В Белом доме готовятся к атаке Ирана на Израиль, - Axios

США, Пятница 02 августа 2024 05:26
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В Белом доме готовятся к атаке Ирана на Израиль, - Axios Фото: США и Израиль готовятся к массированному обстрелу со стороны Ирана и его сателлитов (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Администрация президента США Джо Байдена убеждена, что Иран собирается напасть на Израиль в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Гании в Тегеране в начале этой недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Axios.

По словам двух американских чиновников, иранцам и их доверенным лицам может понадобиться несколько дней на координацию и подготовку нападения на Израиль.

Чиновники ожидают, что обратный ответ будет аналогичным атаке на Израиль 13 апреля, но вероятно более масштабным. К атаке может также присоединиться ливанское исламское движение "Хезболла".

Администрация Байдена обеспокоена тем, что в рамках нынешней атаки будет сложнее мобилизовать аналогичную международную и региональную коалицию стран, защитившую Израиль от предыдущей иранской атаки, поскольку убийство Гании "вызвало резкие антиизраильские настроения" во всем регионе.

Другой американский чиновник заявил, что Пентагон и Центральное командование США проводят подготовку, аналогичную той, которую проводили накануне апрельской атаки.

По словам чиновника, подготовка включает задействование американских войск в Персидском заливе, Восточном Средиземноморье и Красном море.

"Мы ожидаем несколько тяжелых дней", - сказал чиновник.

Военный удар Ирана по Израилю

30 июля израильская армия ликвидировала в Тегеране одного из лидеров группировки ХАМАС Исмаила Гани, а в Бейруте - командира группировки "Хезболла" Фуада Шукра.

После инцидентов, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился нанести прямой военный удар по Израилю.

Соединенные Штаты заявили о готовности помочь Израилю защититься от беспилотников и баллистических ракет исламистов.

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