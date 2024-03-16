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МИД Финляндии об отправке войск в Украину: нельзя исключать в долгосрочной перспективе

Суббота 16 марта 2024 01:33
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МИД Финляндии об отправке войск в Украину: нельзя исключать в долгосрочной перспективе Фото: глава МИД Финляндии Элина Валтонен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Страны Запада, в том числе и Соединенные Штаты, в долгосрочной перспективе не должны исключать отправку войск в Украину.

Об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Важно, чтобы мы не исключали всего в долгосрочной перспективе, потому что мы никогда не знаем, насколько серьезной станет ситуация. Но позиция Финляндии ясна: сейчас мы не отправляем никаких войск и не хотим это обсуждать", - заявила Валтонен.

По данным издания, высказывание Валтонен преимущественно касается долгосрочного гипотетического выбора стран-членов НАТО. Но не исключено, что европейские страны, которые могут столкнуться с непосредственной угрозой со стороны РФ, возможно, захотят рассмотреть этот вариант более серьезно.

Глава МИД Финляндии также отметила, что сейчас наиболее важно то, что сторонники Украины продолжают выделять помощь воюющей стране.

"Многие европейские страны могли бы сделать гораздо больше", - подчеркнула Валтонен.

Дискуссии о вводе иностранных войск в Украину

Напомним, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Однако консенсуса в тот момент не было. Позже он уточнил, что войска Франции могут отправиться в Украину в случае повторного наступления российских войск в Киев или Одессу.

Ряд стран НАТО выступили против этой идеи, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Польша, Испания и Италия. При этом есть страны, готовые рассмотреть такую возможность, в частности, Литва, Латвия и Эстония.

Премьер Эстонии Кая Каллас поддержала идею Макрона и заявила, что готовность отправить войска в Украину – это сигнал для российского диктатора Владимира Путина.

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