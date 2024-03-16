МЗС Фінляндії про відправку військ в Україну: не можна виключати у довгостроковій перспективі

Країни Заходу, зокрема й Сполучені Штати, у довгостроковій перспективі не повинні унеможливлювати відправлення військ до України.

Про це заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

"Важливо, щоб ми не виключали всього у довгостроковій перспективі, тому що ми ніколи не знаємо, наскільки серйозною стане ситуація. Але позиція Фінляндії зрозуміла: зараз ми не відправляємо жодних військ і не хочемо це обговорювати", - заявила Валтонен.

За даними видання, висловлення Валтонен переважно стосується довгострокового гіпотетичного вибору країн-членів НАТО. Але не виключено, що європейські країни, які можуть зіткнутися з безпосередньою загрозою з боку РФ, можливо захочуть розглянути цей варіант серйозніше.

Глава МЗС Фінляндії також зазначила, що зараз найважливішим є те, що прихильники України продовжують виділяти допомогу воюючій країні.

"Багато європейських країн могли б зробити набагато більше", - підкреслила Валтонен.

Дискусії щодо введення іноземних військ в Україну

Нагадаємо, наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може запровадити війська для допомоги Україні. Однак консенсусу на той момент не було. Пізніше він уточнив, що війська Франції можуть вирушити до України у разі повторного наступу російських військ до Києва чи Одеси.

Ряд країн НАТО виступили проти цієї ідеї, зокрема Німеччина, Чехія, Болгарія, Польща, Іспанія та Італія. При цьому є країни, які готові розглянути таку можливість, зокрема, Литва, Латвія та Естонія.

Прем'єр Естонії Кая Каллас підтримала ідею Макрона та заявила, що готовність відправити війська в Україну – це сигнал для російського диктатора Володимира Путіна.