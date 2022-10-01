В МИД Дании вызвали российского посла из-за аннексии территорий Украины

Дания вызывает в Министерство иностранных дел российского посла Владимира Барбина из-за незаконной аннексии территорий Украины. Его ждет разговор с министром.

Об этом заявил глава МИД Йеппе Кофод, сообщает РБК-Украина со ссылкой на датское издание DR.

Кофод осудил аннексию Россией оккупированных территорий Украины. Он вызвал российского посла, чтобы провести с ним разговор. Это уже в четвертый раз с начала полномасштабного вторжения.

"Аннексированные территории вдвое превышают площадь Дании. Совершенно бессмысленно, что мы видим это в Европе. Мы жестко на это отреагируем, и это будет продолжительная и жесткая борьба, но мы будем продолжать, пока Украина не вернет себе свободу, Россия не остановится, и мы сможем спокойно жить в Европе", - заявил министр.

Глава МИД также подчеркнул, что ЕС усилит санкции против России из-за незаконных "референдумов" и аннексии.