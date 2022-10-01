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В МИД Дании вызвали российского посла из-за аннексии территорий Украины

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Копенгаген, Суббота 01 октября 2022 11:36
В МИД Дании вызвали российского посла из-за аннексии территорий Украины Фото: министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Дания вызывает в Министерство иностранных дел российского посла Владимира Барбина из-за незаконной аннексии территорий Украины. Его ждет разговор с министром.

Об этом заявил глава МИД Йеппе Кофод, сообщает РБК-Украина со ссылкой на датское издание DR.

Кофод осудил аннексию Россией оккупированных территорий Украины. Он вызвал российского посла, чтобы провести с ним разговор. Это уже в четвертый раз с начала полномасштабного вторжения.

"Аннексированные территории вдвое превышают площадь Дании. Совершенно бессмысленно, что мы видим это в Европе. Мы жестко на это отреагируем, и это будет продолжительная и жесткая борьба, но мы будем продолжать, пока Украина не вернет себе свободу, Россия не остановится, и мы сможем спокойно жить в Европе", - заявил министр.

Глава МИД также подчеркнул, что ЕС усилит санкции против России из-за незаконных "референдумов" и аннексии.

Напомним, вчера российский диктатор Владимир Путин объявил аннексию оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Ряд стран уже отреагировали на незаконные действия Кремля и заявили, что не признают аннексии, а США, Великобритания и Канада ввели дополнительные санкции.

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