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МИД дал рекомендации украинцам на фоне масштабных протестов в Грузии

Тбилиси, Пятница 03 мая 2024 21:07
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МИД дал рекомендации украинцам на фоне масштабных протестов в Грузии Фото: украинцам в Грузии дали рекомендации из-за протестов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Гражданам Украины в Грузии дали рекомендации из-за того, что в стране продолжаются масштабные протесты против закона "об иностранных агентах".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины в Facebook.

В МИД рекомендуют украинцам в Тбилиси:

  • избегать посещения мест массового скопления людей в городе;
  • не брать участия в собраниях и демонстрациях;
  • неукоснительно соблюдать правила пребывания иностранцев в Грузии;
  • учитывать сообщения СМИ и местных властей.

В ведомстве напомнили украинцам о возможности обратиться в посольство в случае чрезвычайной ситуации, а также возникновения обстоятельств, которые требуют неотложной реакции консульства. Обратиться в диппредставительство можно по телефону "горячей линии": +995 595 082 288.

Протесты в Грузии

Напомним, недавно грузинские депутаты приняли во втором чтении скандальный закон "об иностранных агентах". Аналогичный закон уже давно приняли в России. Такую инициативу резко раскритиковали страны Запада.

На этом фоне в Тбилиси возле здания парламента начались масштабные протесты против таких действий властей. Силовики уже несколько раз пытались разогнать участников акции с применением слезоточивого газа и резиновых пуль.

Более детально о том, что происходит в Грузии, - в материале РБК-Украина.

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