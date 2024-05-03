МЗС дало рекомендації українцям на тлі масштабних протестів у Грузії

Громадянам України в Грузії дали рекомендації через те, що в країні продовжуються масштабні протести проти закону "про іноземних агентів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України у Facebook .

У відомстві нагадали українцям про можливість звернутися до посольства у разі надзвичайної ситуації, а також виникнення обставин, які потребують невідкладної реакції консульства. Звернутися до диппредставництва можна за телефоном "гарячої лінії": +995 595 082 288.

У МЗС рекомендують українцям у Тбілісі:

Протести у Грузії

Нагадаємо, нещодавно грузинські депутати ухвалили у другому читанні скандальний закон "про іноземних агентів". Аналогічний закон уже давно ухвалили в Росії. Таку ініціативу різко розкритикували країни Заходу.

На цьому тлі у Тбілісі біля будівлі парламенту розпочалися масштабні протести проти таких дій влади. Силовики вже кілька разів намагалися розігнати учасників акції із застосуванням сльозогінного газу та гумових куль.

Більш детально про те, що відбувається в Грузії, - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.