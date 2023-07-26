МИД Чехии подало иск против России, требуя вернуть деньги за использование земель

Дипломатическая служба, сотрудничающая с Министерством иностранных дел, в среду подала иск против России в городской суд Праги. Речь идет о выдаче необоснованного обогащения на сумму в почти 2,3 млн евро за последние три года.
Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на iROZHLAS.
Ранее министр заявлял, что Чехия будет требовать от России возврата необоснованного обогащения в связи с использованием земель в Чехии в целях, не связанных с дипломатическими.
"Мы можем подтвердить, что Дипломатическая служба, которая сотрудничает с Министерством иностранных дел, сегодня подала иск против Российской Федерации в городской суд Праги", - сказал Липавский.
Министр сказал, что они пошли на этот шаг, потому что до сих пор не получили никакого ответа на предыдущие звонки.
"Больше подробностей раскрывать не будем", - добавил министр.
О чем идет речь
В мае правительство отменило девять постановлений 1970-х и 1980-х годов, которые наделяли тогдашний СССР правом бесплатного использования земли в дипломатических целях.
Комплекс многоквартирных домов на улице Швайгерова в Праге или здания бывших генеральных консульств России в Карловых Варах и Брно стоят на земле, за которую чешское государство требует арендную плату с России.
Ранее Липавский заявлял, что России принадлежат 42 здания в Чехии, все из которых она когда-то определила как объекты миссии, то есть те, что используются в дипломатических целях. По словам министра, во время проверки министерство обнаружило, что десятки из них не служат заявленным целям.
Позиция РФ
Россия отклонила призывы, поэтому Министерство сообщило ему в ноте в июле 2020 года, что Чехия не признает недвижимость за пределами помещений миссии, которая на эту дату не используется в дипломатических целях.
Здания бывших консульств в Варах и Брно с мая прошлого года потеряли статус консульских помещений. Липавский ранее отмечал, что значительно сокращенная российская миссия не могла использовать все здания для дипломатических целей в своем численном составе.
По данным министерства, часть объектов недвижимости используется в коммерческих целях.
Ранее сообщалось, что Чехия считает, что Россия несет прямую военную угрозу. Страна ввела новую стратегию безопасности.
Также Чехия за последние месяцы смогла передать Украине несколько десятков танков Т-72. За это от Германии она уже получила пять танков Leopard 2A4.
Недавно министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что ряд санкций против России будет оставаться в силе несколько лет. Задачей Чехии будет минимизация отношений с Кремлем из-за его агрессии против Украины.
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