В Чехии назвали Россию "прямой военной угрозой" на фоне войны в Украине
Чехия считает, что Россия несет прямую военную угрозу. Страна приняла новую стратегию безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Глава департамента безопасности Министерства иностранных дел Чехии Мартин Повейсил прокомментировал новую стратегию безопасности, одобренную правительством Чехии накануне. Она направлена на повышение осведомленности граждан о ситуации с безопасностью.
Повейсил отметил, что Россия представляет угрозу для Чехии и восточных союзников НАТО на фоне войны в Украине.
"Невозможно исключить прямую военную угрозу (со стороны России, - ред.) в обозримом будущем", - сказал он.
При этом представитель МИД Чехии предупредил граждан об угрозах кибератак, в частности, в сферах науки и исследований.
"Мы видим, как сферы, которые недавно воспринимались как свободные от аспектов безопасности, постепенно принимают во внимание безопасность", - добавил чиновник.
Позиция Чехии по войне в Украине
Чехия вместе с Польшей и странами Балтии одной из первых осудила российское вторжение в Украину. Страна предоставила финансовую, военную и гуманитарную помощь. Кроме того, Чехия приняла десятки тысяч украинских беженцев.
Также Прага поддерживает вступление Украины в Европейский союз и НАТО. Недавно премьер Чехии отчитался, какую военную помощь оказали Украине.
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