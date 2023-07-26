МЗС Чехії подало позов проти Росії, вимагаючи повернути гроші за використання земель

Раніше міністр заявляв, що Чехія вимагатиме від Росії повернення необґрунтованого збагачення у зв'язку з використанням земель у Чехії з метою, не пов'язаною з дипломатичними.

"Ми можемо підтвердити, що Дипломатична служба, яка співпрацює з Міністерством закордонних справ, сьогодні подала позов проти Російської Федерації в міський суд Праги", - сказав Ліпавський.

Міністр сказав, що вони пішли на цей крок, бо досі не отримали жодної відповіді на попередні дзвінки.

"Більше подробиць розкривати не будемо", - додав міністр.

Про що йде мова

У травні уряд скасував дев'ять постанов 1970-х і 1980-х років, які наділяли тодішній СРСР правом безоплатного використання землі в дипломатичних цілях.

Комплекс багатоквартирних будинків на вулиці Швайгерова в Празі або будівлі колишніх генеральних консульств Росії в Карлових Варах і Брно стоять на землі, за яку чеська держава вимагає орендну плату з Росії.

Раніше Ліпавський заявляв, що Росії належать 42 будівлі в Чехії, усі з яких вона колись визначила як об'єкти місії, тобто ті, що використовуються в дипломатичних цілях. За словами міністра, під час перевірки міністерство виявило, що десятки з них не служать заявленим цілям.

Позиція РФ

Росія відхилила заклики, тому Міністерство повідомило йому в ноті в липні 2020 року, що Чехія не визнає нерухомість за межами приміщень місії, яка на цю дату не використовується в дипломатичних цілях.

Будівлі колишніх консульств у Варах і Брно з травня минулого року втратили статус консульських приміщень. Ліпавський раніше зазначав, що значно скорочена російська місія не могла використовувати всі будівлі для дипломатичних цілей у своєму чисельному складі.

За даними міністерства, частина об'єктів нерухомості використовується в комерційних цілях.

Чехія та її позиція щодо війни в Україні

Раніше повідомлялось, що Чехія вважає, що Росія несе пряму військову загрозу. Країна запровадила нову стратегію безпеки.

Також Чехія за останні місяці змогла передати Україні кілька десятків танків Т-72. За це від Німеччини вона вже отримала 5 танків Leopard 2A4.

Нещодавно міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що низка санкцій проти Росії залишатиметься чинною протягом кількох років. Завданням Чехії буде мінімізація стосунків із Кремлем через його агресію проти України.