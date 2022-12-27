МИД Болгарии вызвал посла России из-за дела против Грозева

Посла РФ Элеонору Митрофанову в первый рабочий день после праздников вызывает к себе МИД Болгарии, в связи с объявлением в российский розыск болгарского журналиста-расследователя Христа Грозева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOVA TV.

Также на встрече речь пойдет о запрете изучения болгарского языка в оккупированных Российской Федерацией областях Украины и изъятии портретов болгарских исторических деятелей. Христо Грозев - болгарский медиаэксперт и медиаинвестор, журналист-расследователь издания Bellingcat, один из основных авторов расследования об участии сотрудников ФСБ России в отравлении Алексея Навального. Напомним, в июле следственная служба ФСБ России заявила, что Грозев был якобы причастен к выдуманной операции украинской военной разведки по угону военных самолетов из России. В ФСБ утверждали, что нашли двух курьеров, участвовавших в передаче денег украинской разведки российскому пилоту для угона самолета. Однако журналист свою причастность опроверг.