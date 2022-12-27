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МЗС Болгарії викликало посла Росії через справу проти Грозєва

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Болгарія, Вівторок 27 грудня 2022 18:46
МЗС Болгарії викликало посла Росії через справу проти Грозєва Фото: болгарський журналіст-розслідувач Христо Грозєв (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Посла РФ Елеонору Митрофанову у перший робочий день після свят викликає до себе МЗС Болгарії, у зв'язку з оголошенням у російский розшук болгарського журналіста-розслідувача Христа Грозєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOVA TV.

Також на зустрічі йтиметься про заборону вивчення болгарської мови в окупованих Російською Федерацією областях України та вилучення портретів болгарських історичних діячів.

Христо Грозєв - болгарський медіаексперт і медіаінвестор, журналіст-розслідувач видання Bellingcat, один з основних авторів розслідування про участь співробітників ФСБ Росії в отруєнні Олексія Навального.

Нагадаємо, у липні слідча служба ФСБ Росії заявила, що Грозєв був нібито причетний до вигаданої операції української військової розвідки з викрадення військових літаків з Росії. У ФСБ стверджували, що знайшли двох кур'єрів, які брали участь у передачі грошей української розвідки російському пілоту для викрадення літака. Проте журналіст свою причетність заперечив.

Раніше ми повідомляли, що міністерство внутрішніх справ Росії оголосило Христа Грозєва в розшук.

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