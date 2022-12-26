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Россия объявила в розыск журналиста Bellingcat Христо Грозева

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Понедельник 26 декабря 2022 16:03
Россия объявила в розыск журналиста Bellingcat Христо Грозева Фото: журналист Bellingcat Христо Грозев (twitter.com/christogrozev)
Автор: Руслан Гаращенко

Министерство внутренних дел России объявило в розыск журналиста-расследователя проекта Bellingcat Христо Грозева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

В базе данных МВД РФ не указано, по какой именно статье УК разыскивается Грозев.

Однако, как сообщает "Медуза", журналиста обвиняют в распространении "фейков о российской армии".

Кроме того, в июле стало известно, что ФСБ обвинила Грозева в помощи украинской разведке, которая якобы планировала угнать российский военный самолет.

Напомним, ранее Христо Грозев заявлял, что президент РФ Владимир Путин провел "чистку" ФСБ после провала в Украине. Он рассказал, что под нее попали по меньшей мере 150 офицеров 5-й службы, которые занимались "украинским вопросом".

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