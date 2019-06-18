ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Манчестер Юнайтед" має намір утримати лідера команди збільшенням зарплати

Новини » Спорт    18.06.2019 - 11:07
"Манчестер Юнайтед" має намір утримати лідера команди збільшенням зарплати
Фото: Поль Погба (manutd.com)

Погба готовий покинути клуб і натякнув про це

Керівництво "Манчестер Юнайтед" має намір збільшити зарплату півзахисникові Полю Погба, щоб він не залишав команду. Про це повідомляє Daily Mail.

Раніше француз заявив, що має намір покинути англійський клуб "для нового виклику". За інформацією джерела, щоб зберегти 26-річного півзахисника в команді, керівництво МЮ готовий підвищити зарплату з 325 тисяч євро на тиждень до 561 тисячі євро.

Основним претендентом на Погба є мадридський "Реал", який вже відправив запит в англійський клуб з пропозицією в 101 млн євро, однак ця сума не відповідає очікуванням "Манчестер Юнайтед".

У минулому сезоні Погба зіграв 47 матчів, забив 16 голів і зробив 11 результативних передач. Контракт футболіста з "Манчестер Юнайтед" закінчується влітку 2021 року.

Нагадаємо, "Манчестер Юнайтед" планує серйозні зміни в складі. У літнє трансферне вікно клуб може розпрощатися відразу з шістьма гравцями.

"Ліверпуль" запропонує двом гравцям нові контракти після фіналу ЛЧ "Манчестер Юнайтед" збереже тренерський штаб Сульшера
Новини України Манчестер Юнайтедконтракт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся