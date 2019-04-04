ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Манчестер Юнайтед" планує розпрощатися з шістьма футболістами

Новини » Спорт    04.04.2019 - 11:22
"Манчестер Юнайтед" планує розпрощатися з шістьма футболістами
Фото: Уле Гуннар Сульшер (twitter.com/ManUtd)

Чистка складу стане наймасштабнішою для основи з 2015 року

"Манчестер Юнайтед" планує серйозні зміни в складі. Як повідомляє BBC, в літнє трансферне вікно клуб може розлучитися з шістьма гравцями.

За даними видання, це стане рекордним показником за останні кілька років. В останній раз з команди йшло стільки гравців у 2015 році, коли пост головного тренера займав Луї ван Гал.

Продаж такої кількості футболістів дозволить наставнику "червоних дияволів" Уле Гуннар Сульшеру розраховувати на більший бюджет при посиленні складу.

Найбільш вірогідний відхід Андер Еррери, який вже погодився на перехід ПСЖ, і Хуана Мати. У обох півзахисників влітку закінчується контракт, і клуб і досі не досяг з ними домовленості про продовження угод.

Клуб також хоче продати Алексіса Санчеса, проте потенційного покупця може відлякати його висока зарплата. Існує ймовірність відходу і основного голкіпера останніх років Давида де Хеа.

Норвежець очолив МЮ в грудні після відставки Жозе Моурінью. У березні клуб підписав з ним повноцінний контракт.

"Манчестер Юнайтед" збереже тренерський штаб Сульшера Сульшер став третім в списку найбільш високооплачуваних тренерів АПЛ
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Манчестер ЮнайтедтрансферыФутбол
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся