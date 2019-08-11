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У М'янмі в результаті зсуву загинули понад 40 осіб

Новини » Надзвичайні події    11.08.2019 - 06:45
У М'янмі в результаті зсуву загинули понад 40 осіб
Фото: рятувальна операція в М'янмі (twitter.com/7Dnews)

Потік бруду і каменів затопив 27 будинків

У М'янмі в результаті мусонных дощів стався зсув, що призвело до загибелі понад 40 осіб. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Наголошується, що в цілому 27 будинків і п'ять транспортних засобів були затоплені потоком бруду і каміння у зв]язку з зсувом. Пасажири одного з транспортних засобів були врятовані.

Пысля сильних мусонних дощів були затоплені деякі селища. Також школи були тимчасово закриті у селищі Паунг з ранку п'ятниці.

Обвал стався в п'ятницю, 9 серпня, проте пошукова операція триває. Місцеві рятувальники в суботу, 10 серпня, виявили ще вісім тіл.

Нагадаємо, минулого тижня в американському штаті Каліфорнія в результаті обвалу скелі на одному з пляжів поблизу Сан-Дієго загинули 3 людини. Ще 1 людина отримала незначні пошкодження і відмовився від госпіталізації.

Як повідомляло РБК-Україна, в Одесі 14 липня стався зсув грунту на березі між центральним пляжем і пансіонатом "Борей". Рятувальники почали пошуки можливих жертв.

В Одеській обл. через зсув перекрили дорогу держзначення У Китаї кількість жертв зсувів зросла до 38
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