Зсув ґрунту в Одесі: рятувальники відновили пошукові роботи

Фото: зсув в Одесі (od.dsns.gov.ua)

Вночі пошукові роботи призупинили через ризик повторного зсуву ґрунту

На місці зсуву ґрунту в Одесі рятувальники у понеділок, 15 липня, відновили пошукові роботи. Про це повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій.

Так, вночі пошукові роботи були призупинені у зв'язку із унеможливленням контролю за виникненням повторного зсуву ґрунту.

Фото: зсув в Одесі

"Вздовж узбережжя зсунувся ґрунт орієнтовно на площі 200 кв. м. Станом на 21:35 рятувальники разом з комунальними службами м. Одеса обстежили 70 кв. м. зсуву. Загиблих та постраждалих не виявлено. Вночі пошукові роботи були призупинені у зв'язку із унеможливленням контролю за виникненням повторного зсуву ґрунту зі схилу та загрозою травмування особового складу", - вказано у повідомленні.

У ДСНС зазначають, що для проведення пошукових робіт було залучено 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 60 чоловік особового складу.

"15 липня пошукові роботи відновлені. На місці події працюють фахівці ДСНС та комунальні служби міста", - інформує держслужба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пляж в Одесі, на якому в неділю, 14 липня, стався зсув, раніше був визнаний аварійним.

Як писало РБК-Україна, в Одесі 14 липня стався зсув ґрунту на березі між центральним пляжем і пансіонатом "Борей", рятувальники перевіряли, чи немає під завалом людей. Інформація про усунення грунту зі схилу на узбережжі на площі близько 150 кв. м надійшла в службу близько 17:30. Від ГСЧС залучено десять чоловік особового складу та дві одиниці техніки.