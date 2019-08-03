У Каліфорнії на пляжі обвалилася скеля, є загиблі

Фото: обвал на пляжі в Каліфорнії (AP Photo/Denis Poroy))

Три людини загинули

У штаті Каліфорнія (США) в результаті обвалу скелі на одному з пляжів поблизу Сан-Дієго загинули 3 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомляється, інцидент стався на пляжі, розташованому північніше від міста Сан-Дієго. В результаті обвалу загинули три людини, ще 1 людина отримала незначні пошкодження та відмовилася від госпіталізації.

За даними агентства, одна жінка загинула від отриманих травм на місці, ще двоє людей померли в лікарні.

Наразі район пляжу перекритий для відвідування. Причини обвалу поки не визначені.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі 14 липня стався зсув ґрунту на березі між центральним пляжем і пансіонатом "Борей", рятувальники перевіряли, чи немає під завалом людей. Інформація про усунення ґрунту зі схилу на узбережжі на площі близько 150 кв. м надійшла в службу близько 17:30. Про жертв чи постраждалих в результаті зсуву не повідомлялося.

Пізніше стало відомо, що пляж в Одесі, де 14 липня, стався обвал, був визнаний аварійним. За попередніми даними, рятувальники не знайшли людей під завалами.

Крім того, РБК-Україна писало, що у Рівненській області в результаті зсуву на піщаному кар'єрі поблизу села Ясногорівка загинула дитина. Загалом, під зсувом опинилися дві дитини, одного хлопчика вдалося врятувати.