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В Мьянме в результате оползня погибли более 40 человек

Новости » Происшествия    11.08.2019 - 06:45
В Мьянме в результате оползня погибли более 40 человек
Фото: спасательная операция в Мьянме (twitter.com/7Dnews)

Поток грязи и камней затопил 27 домов

В Мьянме в результате мусонных дождей произошел оползень, что привело к гибели более 40 человек. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Отмечается, что в общей сложности 27 домов и пять транспортных средств были затоплены потоком грязи и камней из-за оползня. Пассажиры одного из транспортных средств были спасены.

Из-за сильных муссонных дождей были затоплены некоторые поселки. Также школы были временно закрыты в поселке Паунг с утра пятницы.

Оползень произошел в пятницу, 9 августа, однако поисковая операция продолжается. Местные спасатели в субботу, 10 августа, обнаружили еще восемь тел.

Напомним, на прошлой неделе в американском штате Калифорния в результате обрушения скалы на одном из пляжей вблизи Сан-Диего погибли 3 человека. Еще 1 человек получил незначительные повреждения и отказался от госпитализации.

Как писало РБК-Украина, в Одессе 14 июля произошел сдвиг почвы на берегу между центральным пляжем и пансионатом "Борей". Спасатели начали поиски возможных жертв.

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