Україна відмовилася від переговорів у Мінську, – Пєсков

Прес-секретар Володимира Путіні Дмитро Пєсков звинуватив Україну в небажанні йти на переговори з Росією у столиці Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар прес-секретаря президента РФ.

Пєсков розповів, що Путін доручив організувати перемовини, а його адміністрація передала цю інформацію Україні. Переговори планувалося провести в Мінську. Однак, ця спроба зірвалася.

"З російського боку була сформована делегація, вся ця інформація була передана Україні. Після невеликої паузи українці сказали, що проти Мінська та хочуть переговори у Варшаві, потім зникли зі зв'язку", – додав він.

Перед цим Росія заявляла про готовність до переговорів за умови складення зброї українською армією. Тамтешній міністр закордонних справ Лавров обіцяв почати перемовини негайно після капітуляції.