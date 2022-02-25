ru ua
Пт, 25 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна відмовилася від переговорів у Мінську, – Пєсков

Новость на русском →
Москва, П'ятниця 25 лютого 2022 17:38
Україна відмовилася від переговорів у Мінську, – Пєсков Фото: Дмитро Пєсков (Reuters)
Автор: Антон Федорців

Прес-секретар Володимира Путіні Дмитро Пєсков звинуватив Україну в небажанні йти на переговори з Росією у столиці Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар прес-секретаря президента РФ.

Пєсков розповів, що Путін доручив організувати перемовини, а його адміністрація передала цю інформацію Україні. Переговори планувалося провести в Мінську. Однак, ця спроба зірвалася.

"З російського боку була сформована делегація, вся ця інформація була передана Україні. Після невеликої паузи українці сказали, що проти Мінська та хочуть переговори у Варшаві, потім зникли зі зв'язку", – додав він.

Перед цим Росія заявляла про готовність до переговорів за умови складення зброї українською армією. Тамтешній міністр закордонних справ Лавров обіцяв почати перемовини негайно після капітуляції.

До слова, Папа Римський заради України порушив дипломатичний протокол.

Нагадаємо, раніше російська війська прорвали оборону ЗСУ під Херсоном.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пєсков Вторгнення Росії до України
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна