Як українці ставляться до жителів окупованих Криму і Донбасу: дані опитування

Фото: мітинг з нагоди Дня кримськотатарського прапора в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Серед українців продовжує погіршуватися ставлення до жителів окупованого Росією Криму і особливо жителем окремих областей Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

До жителів окупованого Криму позитивно ставляться 22%, негативно - 23%, нейтрально - 45%. (у квітні позитивно ставилися 41%, негативно-14%, нейтрально - 40%). До жителів ОРДЛО позитивно ставляться тільки 14%, негативно - 47%, нейтрально - 32% (у квітні 2022 - позитивно ставилися - 27%, негативно - 31%, нейтрально - 37%). Опитування проведено 17-18 серпня 2022 року по всій Україні за винятком тимчасово окупованих Росією територій Криму і Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній Український мобільний зв'язок вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 3,1%.