Байден і Шольц про протистояння з РФ: Німеччина і США йдуть нога в ногу
Президент США Джо Байден заявив на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, що дві країни "йдуть нога в ногу". Зокрема, у протистоянні Росії через Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.
"Ми працюємо в ногу, щоб і далі стримувати російську агресію в Європі, а також у відповідь на виклики з боку Китаю", - заявив Байден.
При цьому Шольц підкреслив, що США і Німеччина є найближчими союзниками і інтенсивно працюють разом. При цьому він підкреслив, що одним з головних завдань двох лідерів є боротьба з російською агресією проти України.
"Ми близькі союзники, і ми діємо скоординовано і єдиним чином, коли справа доходить до реагування на поточні кризи", - заявив Шольц, додавши, що Росія заплатить дуже високу ціну, якщо нападе на Україну.
Antrittsbesuch im Weißen Haus - Kanzler @OlafScholz und @POTUS betonen, dass man gemeinsam eine russische Aggression gegen die Ukraine verhindern wolle pic.twitter.com/o6qqTIJEFu— Andreas Rinke (@Andreas__Rinke) February 7, 2022
Нагадаємо, сьогодні у Вашингтоні проходять переговори Байдена і Шольца
Напередодні Шольц заявив, що вторгнення Росії в Україну коштуватиме Москві дуже дорого.