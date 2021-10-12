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Єврокомісія розглядає сценарії, як забезпечити достатнє постачання газу для України

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Україна, Вівторок 12 жовтня 2021 12:36
Єврокомісія розглядає сценарії, як забезпечити достатнє постачання газу для України Фото: президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

У Єврокомісії розуміють занепокоєння України щодо постачань газу. Єврокомісія розглядає різні сценарії, як забезпечити реверс з Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президент Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн під час Саміту Україна - ЄС в Києві.

"Я розумію занепокоєння щодо постачання газу, і Єврокомісія разом з українськими експертами зараз вивчає різні сценарії, як забезпечити достатнє постачання для України", - сказала вона.

За її словами, вивчаються можливості збільшення поставок газу з країн ЄС, в т.ч. реверсних поставок зі Словаччини.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, "що Україна залишається і має залишатися надійним транзитером газу".

В той же час вона заявила, що якщо Україна підвищить енергоефективність, їй не потрібно буде вже купувати газ.

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