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"Ми єдина європейська сім'я": президент Єврокомісії назвала три напрямки роботи України та ЄС

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Київ, Вівторок 12 жовтня 2021 12:57
"Ми єдина європейська сім'я": президент Єврокомісії назвала три напрямки роботи України та ЄС Фото: президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (flickr)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала три напрямки роботи України та ЄС. За її словами, Україна та Євросоюз - це "єдина європейська сім'я".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву європейського лідера на саміті Україна-ЄС.

За її словами, важливо, що Україна є суверенною державою і вона повністю спроможна сама визначити свої політичні пріоритети.

"Ми дужі близькі і станемо ще більш близькими. Три основні напрямки: це реформи. Тут я хотіла б подякувати і визнати зусилля Зеленського за вашу впевненість та рішучість. Друге: поступова економічна інтеграція. Це потужна, рушійна сила. І політична асоціація з ЄС, повне вровадження угоди про вільну торгівлю. Важливо, що ми єдина європейська сім'я і ми працюємо разом", - заявила Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, Єврокомісія розглядає сценарії, як забезпечити достатнє постачання газу для України.

Зазначимо, Україна та ЄС вважають Росію відповідальною за відсутність прогресу на Донбасі.

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