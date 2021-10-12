ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

"Мы единая европейская семья": президент Еврокомиссии назвала три направления работы Украины и ЕС

Новина українською →
Киев, Вторник 12 октября 2021 12:57
"Мы единая европейская семья": президент Еврокомиссии назвала три направления работы Украины и ЕС Фото: президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен (flickr)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен назвала три направления работы Украины и ЕС. По ее словам, Украина и Евросоюз - это "единая европейская семья".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление европейского лидера на саммите Украина-ЕС.

По ее словам, важно, что Украина является суверенным государством и она полностью способна сама определить свои политические приоритеты.

"Мы очень близки и станем еще более близкими. Три основных направления: это реформы. Здесь я хотела бы поблагодарить и признать усилия Зеленского за вашу уверенность и решительность. Второе: постепенная экономическая интеграция. Это мощная, движущая сила. И политическая ассоциация с ЕС, полное внедрение соглашения о свободной торговле. Важно, что мы единая европейская семья и мы работаем вместе", - заявила Урсула фон дер Ляен.

Напомним, Еврокомиссия рассматривает сценарии, как обеспечить достаточную поставку газа для Украины.

Отметим, Украина и ЕС считают Россию ответственной за отсутствие прогресса на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Еврокомиссия Евросоюз Украина
NEWS
Путешествовать станет проще: Украина и ЕС подписали соглашение об открытом небе
Путешествовать станет проще: Украина и ЕС подписали соглашение об открытом небе
DAILY
Гаага рассудит. Накажет ли трибунал Россию за захват украинских моряков
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Гаага рассудит. Накажет ли трибунал Россию за захват украинских моряков