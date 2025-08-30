RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

МВД Польши занялось урегулированием статуса украинцев после вето Навроцкого

Фото: посол Украины Василий Боднар на встрече с польскими коллегами (facebook.com/AmbasadaUkrainywPolsce)
Автор: Маловичко Юлия

Заместитель МВД и администрации Польши Мацей Душчик встретился с послом Украины Василием Боднаром для обсуждения правового статуса украинцев после вето польского президента на соответствующий закон.

Об этом заявила пресс-секретарь польского МВД Каролина Галецкая, сообщает РБК-Украина со ссылкой на информагентство РАР.

По ее словам, во время встречи Душчик "проинформировал господина посла, что польская сторона работает над законопроектом и урегулированием правового статуса граждан Украины".

"Он также представил украинской стороне график работы над законом", - добавила Галецкая.

Таким образом она отреагировала на пост посла Украины в Польше Василия Боднара. Он написал, что по словам польской стороны, "права украинцев на пребывание, работу, образование, социальную и медицинскую помощь в Польше будут гарантированы и после 1 октября 2025 года. При этом отдельные практически вопросы потребуют уточнения.

"Граждане Украины, которые легально находятся в Польше, в дальнейшем будут оставаться в правовом поле этого государства в частности и ЕС в целом. Даже в случае отсутствия нового закона будут приняты переходные решения, которые позволят избежать правового вакуума", - написал посол в Facebook.

 

Вето президента Польши Кароля Навроцкого на помощь украинцам

Напомним, недавно Навроцкий ветировал закон о помощи гражданам Украины, поскольку считает, что помощь "800 плюс" и бесплатные медицинские услуги должны предоставляться исключительно украинцам, которые трудоустраиваются в Польше.

Кроме вышесказанного ветированный проект включал временную защиту для украинцев, прибывших в Польшу после начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

Действующие нормы обеспечивают им временную защиту до конца сентября 2025 года. После этого срока украинцы будут иметь, среди прочего, проблемы с легальным трудоустройством.

Тем временем правительство Польши готовит альтернативный законопроект об ограничении помощи украинцам.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаВойна в Украине