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В МВД назвали количество жертв сегодняшней атаки РФ

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Украина, Четверг 29 декабря 2022 23:07
В МВД назвали количество жертв сегодняшней атаки РФ Фото: в МВД назвали количество жертв в результате сегодняшней атаки РФ (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 29 декабря, войска РФ совершили десятый массовый обстрел территории Украины. В результате российской атаки погибли 3 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Дениса Монастырского в эфире телемарафона.

"Если мы говорим о сегодняшних обстрелах, то имеем в настоящее время троих погибших и шесть раненых, в том числе ребенка", - рассказал он.

Напомним, сегодня, 29 декабря, россияне в десятый раз совершили массовый обстрел территорий Украины. Все что известно о ситуации по регионам - читайте в материале РБК-Украина.

После российского обстрела спикер Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат подчеркнул, что во время следующей атаки россияне могут использовать еще больше ракет.

К тому же во время российских обстрелов на территории Республики Беларусь упала ракета. В сети уже появилось видео с места падения. РБК-Украина узнало у экспертов, какие могут быть последствия от падения ракеты в Беларуси.

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