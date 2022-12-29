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В МВС назвали кількість жертв сьогоднішньої атаки РФ

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Україна, Четвер 29 грудня 2022 23:07
В МВС назвали кількість жертв сьогоднішньої атаки РФ Фото: в МВС назвали кількість жертв внаслідок сьогоднішньої атаки РФ (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 29 грудня, війська РФ здійснили десятий масовий обстріл території України. Внаслідок російської атаки загинуло 3 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в ефірі телемарафону.

"Якщо ми говоримо про сьогоднішні обстріли, то маємо на цей час трьох людей, які загинули, і шість поранених, у тому числі дитину", - розповів він.

Нагадаємо, сьогодні, 29 грудня, росіяни вдесяте здійснили масовий обстріл територій України. Все що відомо про ситуацію по регіонах - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Після російського обстрілу речник Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат наголосив, що під час наступної атаки росіяни можуть використати ще більше ракет.

До того ж під час російського обстрілу на території Республіки Білорусь впала ракета. У мережі вже з'явилось відео з місця падіння. РБК-Україна дізналося в експертів, які можуть бути наслідки від падіння ракети в Білорусі.

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