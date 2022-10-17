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США будут учитывать атаки иранских беспилотников в Украине в принятии решений, - CNN

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Понедельник 17 октября 2022 16:25
США будут учитывать атаки иранских беспилотников в Украине в принятии решений, - CNN Фото: США будут учитывать атаки иранских беспилотников в Украине в принятии решений (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Администрация президента США Джо Байдена будет учитывать использование Россией иранских дронов-камикадзе. Это касается планирования и принятия будущих решений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщает издание, это решение, в частности, включает продолжение обсуждения вопроса о предоставлении Украине систем противовоздушной обороны, являющихся главной потребностью Киева на данном этапе войны, как неоднократно заявляли украинские официальные лица.

В последние дни президент США Джо Байден и чиновники США ясно дали понять, что США планируют продолжать поставлять Украине разные системы ПВО, включая ускоренные поставки двух систем NASAMS.

"Администрация Байдена будет учитывать использование Россией этих смертоносных беспилотников в своих будущих решениях и планировании, поскольку это касается помощи Украине", - заявил высокопоставленный украинский чиновник.

Утром 17 октября российские войска атаковали Киев дронами-камикадзе "Shahed-136", закупленными у Ирана . Взрывы были слышны в Шевченковском районе города. Один из дронов попал в жилой дом. На данный момент известно о трех погибших, 4 раненых и 19 спасенных в результате атаки.

Кроме того, иранские дроны нанесли удары по Николаеву . Там беспилотник атаковал цистерны с подсолнечным маслом на территории предприятия.

Посольство США в Украине отреагировало на сегодняшние удары России. Дипломаты назвали атаки позорными и бесшабашными.

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